Cremeria Opera: "naturale per gusto" dalla scelta dei prodotti alle consegne a domicilio

sabato, 8 agosto 2020, 19:33

Lo rifanno e in grande stile: settimana scorsa erano gli anni '80, stavolta è stato il turno dei mitici '70. Di nuovo a spasso nel tempo con il solito brio e l'eleganza che contraddistinguono lo storico locale versiliese. Photogallery by Alfredo Scorza

sabato, 8 agosto 2020, 18:09

Anna Lucchesi Giuntini ha compiuto 100 anni. Un traguardo affrontato con la naturalezza di chi ha vissuto tanti eventi del Paese, come la Seconda Guerra Mondiale, col marito militare richiamato in servizio sette volte, le prime due gravidanze durante il periodo della guerra, il suffragio universale e poi tanto lavoro...

venerdì, 7 agosto 2020, 18:36

Bello, buono e genuino. Sono questi gli "ingredienti" che determinano il successo di ogni prodotto della Cremeria Opera. Un'attenzione alla scelta di materie prime naturali, e al rispetto della salute dei clienti e dell'ambiente, che tocca anche il mezzo di trasporto utilizzato per le consegne a domicilio

sabato, 1 agosto 2020, 17:37

Con la voglia di chi ama ciò che fa, come un pugile messo al tappeto all'improvviso e che si rialza (non importa quanto sia stato duro il colpo), il Seven torna a innovare con il suo venerdì sera a tema. Photogallery by Alfredo Scorza

venerdì, 31 luglio 2020, 20:45

L’evento, che si è tenuto presso la trattoria-pizzeria “Da Francesco” in viale Cavour a Lucca, ha visto festeggiare i 70 anni del noto personaggio pubblico e al tempo stesso i 40 anni di attività della sua agenzia per la realizzazione di grandi eventi

venerdì, 31 luglio 2020, 17:17

Sarà un primo agosto scoppiante ed all’insegna delle due ruote storiche quello che si profila per la città di Lucca