L'evento



Il Seven Apples torna alla ribalta con le sue serate a tema

domenica, 23 agosto 2020, 13:39

di alfredo scorza

La storica discoteca diventa un lounge bar con musica dal vivo. C'è una domanda che molte persone si sono poste dopo il dietrofront del ministro Speranza e del governo sulle attività di ballo: ma perché il Seven è ancora aperto? Malgrado la disattenzione di tanti, il famoso locale punta tutto sulla sua attività ristorativa, sulla qualità dei propri servizi, sull'accoglienza e la cura riservate ai propri clienti. Tutta un'altra organizzazione, ciò che permane è l'amore per il proprio lavoro e il coraggio di reinventarsi e non darsi per vinti. Così i gestori trasformano la propria attività in un luogo di comfort e relax totali, dove assaporare la buona cucina che caratterizza questo locale.

Si viene accolti da un'atmosfera ricca di contrasti luminosi, colori vibranti illuminano sapientemente l'intera sala da cena. La sala, accuratamente allestita, si è spostata dalle sabbie della spiaggia al bordo piscina. Il dj set arricchito da cantanti e musicisti che si esibiscono dal vivo scandisce il ritmo della serata. Ai tavoli, disposti lungo il perimetro della piscina, si conversa piacevolmente e un drink di aperitivo fa da apripista per la cena: un primo di pasta e un secondo di pesce, conditi da vino bianco e prosecco. Il tema della serata? La cena napoletana. Il via vai di camerieri vestiti con la maschera di pulcinella dona un tocco di simpatia all'atmosfera.



Musica dal vivo, luci, buona cucina e relax. Il Seven ci riesce. Regala una vera e propria esperienza multisensoriale.