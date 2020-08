L'evento



La cena del Seven, what else?

sabato, 29 agosto 2020, 19:33

di alfredo scorza

Continua l'appuntamento settimanale più gradito della Versilia al Seven apples. Il locale, che ha mutato le sue vesti da discoteca a lounge bar, incalza con il suo venerdì di ottima cucina e musica dal vivo. Ormai si sa: il vestito fa il monaco.



L'allestimento della sala da cena a bordo piscina unisce funzionalità, rispetto dei regolamenti e eleganza. Una trovata di intelligente creatività quella di fondere lo show musicale al servizio al tavolo. Ci si volta e si può ammirare sottopalco il musicista Marco Evans, vocal coach a "X Factor", esibirsi mentre si sorseggia un drink di aperitivo. Il tempo per mangiare un antipasto di frutta di mare e godersi la sapiente ambientazione luminosa che colora la sala e subito l'attenzione si sposta sull'altro musicista che si è esibito dal vivo ieri sera: Cesare Bertolucci. Insieme a questi due si rispolverano i grandi classici della musica italiana e ci si sposta oltre oceano con le hit americane più famose che coinvolgono grandi e piccini. La cena prosegue come da copione con un primo di gnocchi e un fritto misto, ovviamente accompagnati da buon vino bianco.

Si vive la serata in compagnia, circondati da musica dal vivo, buona cucina e vino di qualità. Come direbbe George Clooney: "What else?"



Foto di Alfredo Scorza