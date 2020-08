L'evento



La Smart elettrica ora disponibile da Larini e Team

sabato, 22 agosto 2020, 11:52

Circa una decina di anni fa fu presentata da Mercedes la prima Smart elettrica. Quest'anno, complici anche gli incentivi del Governo per l'acquisto, la Smart presenta la rinnovata versione di questa piccola auto dalle grandi prestazioni.

Chiamata Smart Fortwo Electric Drive a prima vista è perfettamente identica alla sorella a benzina. Anche gli interni sono simili, sempre curatissimo ed impeccabili. L'unico strumento che fa capire che ci si trova su un'auto a zero emissioni è un indicatore sulla sinistra del cruscotto che ci avverte della potenza utilizzata e del residuo di carica disponibile.

Passando ai dati strettamente tecnici la nuova vettura monta un motore di ultima generazione brushless da 60 Kw in grado di portare la vetturetta da 0 a 100 in 11,5 secondi (prestazione quasi da Cafè Racer). La velocità massima è di 130 km/ora, autolimitata dalla centralina per aumentare la percorrenza utile a scapito di esagerati exploit velocistici.

La batteria, come in molte altre auto, è collocata nel pianale fra i due assi per ottenere un baricentro il più basso possibile. Capacità utile 17,6 Kw/ora, sufficienti a garantire all'auto circa 160 km di autonomia (con un uso misto e senza esagerare sul pedale dell' accelleratore).

Rispetto al modello precedente la capacità totale ed il peso della batteria sono stati ridotti me senza perdere per questo autonomia visto che il peso complessivo dell'auto è calato di 15 chilogrammi garantendo quindi un migliore rapporto peso/prestazioni. Ha però guadagnato in tempo di ricarica, ottenendo dalla normale presa di casa l'80 % dell'energia in sei ore contro le precedenti sette e mezzo.

E' disponibile comunque anche un caricabatteria più potente in grado di ricaricare sempre l'80 % in meno di 45 minuti. Trattandosi di un oggetto particolare e ben rifinito, esattamente come le consorelle a carburante, anche questa Smart ha alcuni gadget “speciali”.

Il primo, molto utile in zone fredde o d'inverno, riscalda l'abitacolo dell'auto poco prima di partire e di staccare la presa di ricarica. In questo modo l'energia della batteria rimane pressoché totalmente utilizzabile per la marcia. Inoltre dispone, come tutti i modelli elettrici, del recupero di energia in frenata, governato da un microprocessore in grado di gestire ottimamente il rapporto “azione del freno/recupero di energia”.

E' disponibile in tre versioni diverse, la Fortwo coupé, la Forfour e la Fortwo cabrio. Il prezzo di listino è un po' altino ma, considerando gli incentivi, il bollo ridotto ed il risparmio di gestione (sia come consumo che come tagliandi o riparazioni) vale la pena farci un pensierino.

In Versilia la Smart elettrica, sia nuova che a chilometri zero, la potete ora trovare da Larini & Team, in via Italica a Lido di Camaiore. La Larini e Team, ormai sulla piazza da ben vent'anni, è fornita di tutta la gamma Smart e dispone anche di una buona scelta di usati, normali ed aziendali.

Inoltre, grazie alle varie formule di finanziamento, l'acquisto peserà pochissimo sulle vostre tasche, soprattutto in un momento di crisi economica come questo. Larini e Team - via Italica 271/273 - Lido di Camaiore - www.larinieteam.it - tel. 0584/905448