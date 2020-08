L'evento



Lo show di Samuele Rossi a Ponte a Moriano

martedì, 18 agosto 2020, 11:14

Domani sera 19 agosto alle 21 nel giardino esterno del Teatro Nieri di Ponte a Moriano, nell’ambito della manifestazione “Metti una sera d’estate a Ponte a Moriano”, è la volta del giovane comico lucchese Samuele Rossi. Lo spettacolo si intitola “Vengo dopo il Covid”. Uno one man show comico della durata di più di un ora in cui si affronteranno diverse riflessioni su come sia difficile fare ridere oggi in tempi così difficili. Lo spettacolo dice Rossi: “Cercherà di regalare al pubblico qualche ora di spensieratezza e divertimento, che di questi tempi c’è ne tanto bisogno”. Tutte le serate a Ponte a Moriano sono ad ingresso gratuito e a offerta libera. La prenotazione è gradita sul sito www.teatronieri.it e durate la serata saranno adottate tutte le misure e cautele indette dal ministero della salute.