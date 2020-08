L'evento



Seven Apples torna alla ribalta con la serata anni '80

sabato, 1 agosto 2020, 17:37

di alfredo scorza

Seven Apples torna alla ribalta dopo il nubifragio di settimana scorsa. Con la voglia di chi ama ciò che fa, come un pugile messo al tappeto all'improvviso e che si rialza (non importa quanto sia stato duro il colpo), il Seven torna a innovare con il suo venerdì sera a tema.



Gli anni '80, considerati l'apice artistico nel campo della musica, non a caso scelti come tema per la serata di ieri. La puntualità, il relax, la musica e luci accompagnano il piacevole aperitivo di drink e finger-food a bordo piscina. L'atmosfera allegra e conviviale arricchisce i momenti di chi sceglie di cenare in questo locale.



Come da standard dopo l'aperitivo si aprono le porte della sala in spiaggia, coerentemente allestita con il tema prescelto. Ogni venerdì l'asticella di qualità della cucina del Seven viene alzata più in alto presentando un primo e un secondo a base di riso e pesce. Il tempo per un tiramisù e poi come di consueto il Seven offre la possibilità di fare qualche passo nella ampia pista da ballo.



Foto di Alfredo Scorza