L'evento



Seven Apples, un tuffo nei mitici anni '70

sabato, 8 agosto 2020, 19:33

di alfredo scorza

Lo rifanno e in grande stile: settimana scorsa erano gli anni '80, stavolta è stato il turno dei mitici '70. Di nuovo a spasso nel tempo con il solito brio e l'eleganza che contraddistinguono lo storico locale versiliese.



Un cocktail di benvenuto e si inizia con l'aperitivo a bordo piscina, sapientemente illuminato, tra cocktail di gamberi, acciughe fritte e spiedini al pomodoro. Tornata dopo tornata i camerieri servono gli ospiti seduti lungo i tavoli che costeggiano la piscina.

Il pezzo forte, sta tuttavia per arrivare. La convivialità e l'allegria dell'aperitivo servono da riscaldamento per la tanto attesa cena e ancora una volta le porte della sala in spiaggia si aprono disvelando gazebo e tavoli immersi nella sabbia, il dj set e tante luci a addobbare l'atmosfera.



Un primo di penne tamanaco, un calice di vino bianco e le grandi hit, ovviamente, anni '70 a costellare la serata. Giù con il secondo di tagliata di manzo e rucola con contorno di patate e la cena scorre a rigore d'orchestra. Ciliegina sulla torta? Profiterolles per dessert.



Dopodiché il Seven offre ai propri ospiti, come sempre, la possibilità di fare qualche passo nell'ampia pista da ballo all'aperto.



Foto di Alfredo Scorza