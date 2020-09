L'evento



Luca Tattoo Expo, al via la settima edizione al Polo Fiere

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:45

Mancano pochi giorni alla manifestazione lucchese che abbraccia l'arte millenaria del tatuaggio a tutto tondo, con i Patrocini di: Comune di Lucca, Provincia di Lucca, C.C.I.A.A, Lucca Crea, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e C.N.A.

L'Organizzazione di Lucca Tattoo Expo che aveva programmato la Convention per Aprile 2020, per ragioni dovute al Covid-19 ha dovuto riprogrammare la 7a edizione per il 25-26-27 di settembre 2020. Tutto questo per non fare perdere l'edizione annuale.

“Sono felice che il Polo Fiere sia ripartito e abbia recuperato questo evento importante per la ripresa dell'economia e per una città come Lucca che è caratterizzata da un calendario di appuntamenti culturali di qualità” ha dichiarato il sindaco Alessandro Tambellini.

“Lucca Tattoo Expo mantiene alta l'offerta delle manifestazioni del Polo Fiere con un evento culturale di alto rilievo che illustra vere e proprie opere d' arte e artisti di grande bravura. Lucca Crea è lieta di ospitare nuovamente Tattoo Expo e ringrazia gli organizzatori per il grande lavoro svolto per rendere possibile questa edizione così particolare” ha detto Aldo Gottardo membro del cda di Lucca Crea srl

“Lucca Tattoo Expo si svolgerà con spazi più ampi e con una selezione dei migliori artisti tatuatori del settore italiani ed esteri, rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie a svolgere la manifestazione in piena tranquillità” hanno dichiarato Davide Carpeggiani e Francesco Cerasomma di Promolucca Eventi srls.

La manifestazione è stata possibile riprogrammarla, dando attuazione a tutte le normative di Legge come il D.P.C.M e dei regolamenti della Regione Toscana al fine di dare la massima sicurezza ai visitatori e agli Artisti presenti in fiera. Non ci saranno manifestazioni collaterali al fine di evitare assembramenti e sarà fatta osservare con la massima risolutezza la distanza tra le persone. Il regolamento prevede che venga misurata la temperatura corporale all'ingresso e la firma di una autocertificazione che attesta di non avere in corso sintomatologie o quarantene riferite al coronavirus. Massima igienizzazione di tutti i locali e stands all'interno del Polo Fiere con controlli continui.

Ma adesso passiamo alla convention Lucca Tattoo Expo che in pochi anni e divenuta una manifestazione tra le più apprezzate in Italia sia per il gran numero di Artisti Tatuatori presenti che per il grande pubblico che partecipa all'evento. Saranno oltre 100 gli artisti partecipanti provenienti da ogni città d’Italia e da alcune località estere.

Saranno inoltre presenti 25 aziende del merchandising, novità assoluta; la ristorazione all'interno del Polo Fiere è curata dal Catering IL Cuore di Carlo Banducci che presenta ai palati dei visitatori, prelibati cibi tipici lucchesi, toscani, vegani e vegetariani distribuiti in appositi contenitori come prevedono le disposizioni sanitarie.

La città di Lucca è in grado di offrire ai visitatori e agli Artisti ospiti della Lucca Tattoo Expo, tutta una serie di attrattive monumentali e storico/artistiche di grande richiamo: le Mura di Lucca, il sarcofago di Ilaria Del Carretto, l'Anfiteatro romano, la casa natale di Giacomo Puccini oltre alle caratteristiche strette vie che rendono Lucca una città a misura d'uomo definita anche "La Perla della Toscana".

La convention avrà una ricaduta economica importante anche sull' economia della Piana di Lucca; sono stati prenotati numerosi posti letto in alberghi, B&B e affittacamere che contribuiscono ad alleviare le perdite che la pandemia ha generato sul turismo e sulla sospensione delle Fiere programmate a Lucca.

Ma adesso entriamo nel merito dei vari stili di tatuaggio più richiesti: oggi non ci sono soltanto il giapponese, il traditional il realistico e il polinesiano, ma nuovi tatuaggi fusion ricchi di elementi decorativi e molto particolareggiati.

Bianco e nero o multicolor?

Molto dipende dai vari gusti di coloro che decidono di farsi tatuare, difficilmente chi ama il bianco e nero deciderà per quello a colori e viceversa. Una cosa è certa, i nuovi inchiostri colorati molto più efficaci per resa e durata, hanno contribuito al boom dei grandi tatuaggi colorati, che offrono effetti artistici un tempo inimmaginabili.

Come si sceglie un tatuaggio perfetto soprattutto se è il primo?

La prima cosa da fare è decidere quale parte del corpo si vuole tatuare: dovrà essere un tatuaggio che si senta come proprio e per tutta la vita, " anche se adesso è possibile cancellare il tatuaggio attraverso un tipo di laser molto efficace " oppure sovrapporre a un altro tatuaggio che soltanto grandi Maestri e professionisti presenti alla convention di Lucca riescono ad eseguire .

La seconda cosa da decidere è lo stile che piace di più; ci si può orientare andando su internet o su riviste specializzate e scegliere a quel punto il tatuatore che pratica lo stile prescelto e affidarsi alla sua esperienza di Artista.

Cosa bisogna valutare per individuare un bravo tatuatore?

La prima cosa da fare è scegliere uno studio di professionisti, dove poter visionare il portfolio dell’artista e dove i colori e le attrezzature monouso siano certificate, diffidare di persone che praticano il tatuaggio a casa propria, o in ambienti non idonei dal punto di vista igienico.

Quale è in assoluto il tatuaggio più difficile da realizzare?

Le coperture di vecchi tatuaggi ( in gergo , cover up) sono per lo più sfide molto complesse. Molte persone si rivolgono dopo molti anni dal primo o secondo tatuaggio per chiedere di modificare lo stesso , sono in enorme aumento sia in Italia che nel mondo. In questo caso la copertura o restyling, va concordata con il tatuatore: sarà lui ad indicare lo stile e il nuovo soggetto necessario a coprire perfettamente un vecchio tatuaggio.

Lucca Tattoo Expo presenta numerosi momenti e i tradizionali contest dei Maestri tatuatori presenti che una apposita Giuria assegnerà ai migliori tatuaggi della convention.

ORARI DELLA CONVENTION

Venerdì 25 SETTEMBRE apertura al pubblico ore 14,00 chiusura ore 22,00

ORE 15,00 Inaugurazione alla presenza delle Autorità cittadine e della Stampa.

Ore 18 ,00 apertura iscrizioni Tattoo Contest.

Ore 22,00 Premiazione Tattoo Contest

Ore 22,00 chiusura manifestazione.

Sabato 26 SETTEMBRE Apertura al pubblico ore 10,00

Ore 21,00 Tattoo Contest

Ore 22,00 premiazione Tattoo Contest

Ore 22,00 Chiusura manifestazione

Domenica 14 aprile ore 10,00 apertura al pubblico.

Ore 18,00 Apertura iscrizioni Tattoo Contest

Ore 20,00 Tattoo Contest

Ore 21,00 Premiazione Tattoo Contest ( dei migliori tatuaggi della convention )

Ore 22,00 Chiusura Manifestazione

ORARI CONVENTION

Venerdì 25 SETTEMBRE dalle ore 14,00 alle ore 22,00

Sabato 26 SETTEMBRE ore 10,00 alle ore 22,00

Domenica 27 dalle ore 10,00 alle ore 21,00

TICKET : euro 10,00 alle casse del Polo Fiere

tattoo@promolucca.it - www.luccatattooexpo.it