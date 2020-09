L'evento



Seven Apples, simply the best

domenica, 6 settembre 2020, 16:47

di alfredo scorza

Al Seven la stagione continua. La storica discoteca ha abbracciato le vesti da lounge bar sfoderando fantasia, competenza e eleganza.



Così il locale ha trasformato la zona piscina in una sala ristorativa vera e propria. I tavoli disposti lungo il perimetro della piscina e allestiti con gusto e eleganza accolgono i clienti in un ambiente chic e moderno.

Il reparto di illuminazione, come al solito, contribuisce a arricchire l'esperienza che, certo, culmina con un menù che abbraccia le esigenze di tutti. Si parte con un entrée di benvenuto: pinzimonio di verdure e al seguito un vassoio con salumi e formaggi toscani, conditi da frutta fresca. Il tempo per un calice di vino e via col primo di tordelli di carne al ragù. A ritmare la piacevole serata il musicista Cesare Bertolucci, che si è esibito dal vivo suonando il piano e cantando un variegato repertorio di canzoni. Il tempo scorre senza farsi sentire e arriva il secondo di carne grigliata con contorno di patate novelle. Tra una risata e un brindisi si arriva al dolce di cantucci e vin santo e si vorrebbe tornare indietro per ripetere la serata.



Foto di Alfredo Scorza