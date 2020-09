L'evento



Toscano ha presentato al Golf Club di Punta Ala la sua collezione primavera-estate 2021

martedì, 1 settembre 2020, 10:09

La terrazza il Cielo del Golf Club di Punta Ala ha ospitato la presentazione in anteprima e in esclusiva della nuovissima collezione primavera estate 2021 di Toscano Alta Sartoria Maschile.

L’azienda grossetana davanti ad un pubblico di personaggi selezionati e soci del Club, ha mostrato creazioni che si ispirano ad un mood particolare, sia per colori naturali dal sabbia al marrone scuro e con il blu ormai ricorrente, sia per i tessuti come il seersucker, cotone, lino e solero.

La presentazione è partita con i capi giorno, meno impegnativi, per concludersi con gli abiti più importanti ed eleganti, permettendo di apprezzare le tre linee. Il gentleman con vestibilità classica, adatta per le occasione di lavoro e per i business man, il sartoriale, con gusti e rifiniture sartoriali sulle quali si realizza il su misura ed infine il piuma, con giacche e leggeri decostruiti, costituite da tessuti tecnici che offrono un comfort eccellente e con un espetto sportivo da abbinare anche con i jeans.

“In neppure due anni - ha commentato il proprietario Marco Berti al termine della sfilata, intervistato da Carlo Sestini che ha condotto la presentazione - siamo stati capaci di creare un vero e proprio stile Toscano, di connotarci in maniera definita e definibile in un mondo complesso e articolato come quello della moda maschile e di strutturare un’azienda moderna, dove la cura dei particolari e delle materie prime è maniacale, grazie alla esperienza, competenza e professionalità delle sue maestranze e dei suoi collaboratori.”

L’AD, Luciano Bianchi ha invece illustrato i prossimi step di sviluppo, con l’apertura dello show room in via Montenapoleone a Milano, il negozio di Lucca in via Fillungo 54, il trasferimento dell’azienda nel nuovo e modernissimo stabilimento di via Genova e, entro fine anno, l'apertura del negozio di Firenze.

Commenti entusiasti sono stati espressi dal presidente del Golf Club di Punta Ala, Fernando Damiani: “Per noi è stato un onore ospitare questo evento esclusivo e sono convinto che porteremo fortuna alla collezione Toscano, a cui auguro di poter raggiungere in tempi brevi gli obiettivi che la proprietà si è prefissata. Le condizioni ci sono tutte.”