Al via la mostra annuale di funghi

lunedì, 5 ottobre 2020, 15:52

Anche quest’anno il Gruppo Micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano propone la mostra annuale di funghi. L’ormai consueta esposizione, giunta quest’anno alla trentanovesima edizione, consentirà di ammirare numerose specie di funghi freschi che i soci dello storico Gruppo Micologico di Ponte a Moriano hanno raccolto in questi giorni per essere esposti determinati e catalogati. Una immancabile occasione per gli appassionati ma anche una possibilità per mettere a confronto centinaia di specie commestibili oppure tossiche o velenose.

Durante la mostra saranno inoltre a disposizione i micologi del Gruppo per chiarimenti o spiegazioni. I visitatori potranno portare anche specie raccolte da loro stessi che saranno determinate ed all’occorrenza incrementeranno quelle esposte. Quest’anno l’evento, si svolgerà all’aperto per ridurre i rischi di contagio con tutte le precauzioni del caso. Con il patrocinio del comune di Lucca la mostra si svolgerà domenica 11 ottobre al Foro Boario in località Montescendi, via per Camaiore, 124, Lucca

L’inaugurazione avverrà alle ore 10.30 e la visita proseguirà fino alle ore 18.30. Ingresso libero.