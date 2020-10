L'evento



Arrivano gli stunt-man, due week-end di acrobazie in piazzale Don Franco Baroni

mercoledì, 14 ottobre 2020, 19:28

di chiara bernardini

Chi non ha mai sognato di assistere alla scena di un film? Magari una di quelle tanto pericolose da dover utilizzare l'aiuto della controfigura. Beh, ora è possibile.

Per due week-end consecutivi piazzale Don Franco Baroni sarà occupata dalla famiglia Rossi, ditta individuale di stunt-man professionisti. Un'ora e mezza di pura adrenalina con il nome di il Motor Show X-Treme.

Si esibiranno in acrobazie sui sedili delle loro auto, eseguiranno i testa-coda che tanto ci affascinano all'interno delle pellicole e - infine - riprodurranno addirittura le esplosioni delle macchine contro il muro. L'appuntamento è il 17 e 18 ottobre alle 15.30, per poi essere replicato il weekend successivo.

Saranno pomeriggi pazzeschi, adatti ad adulti e bambini: tra le diverse Audi e Bmw utilizzate, infatti, ci saranno come ospiti speciali la pura velocità di Saetta McQueen e uno dei Transformers.

"Quest'estate abbiamo percorso la costa tirrenica, tra Camaiore e Viareggio, oggi siamo arrivati a Lucca - spiega la coordinatrice dell'eventi Luisa De Angelis - Non vediamo l'ora di esibirci. Tutti i ragazzi sono stunt-man professionisti, hanno recitato in diversi film e serie tv, come Diabolik e Gomorra e oltre a essere il loro lavoro è anche una grande passione. I posti saranno contingentati nel pieno della sicurezza, lo spettacolo sarà interattivo e renderemo spesso partecipe il pubblico, facendolo avvicinare il più possibile agli effetti speciali".

Che dire, un'esplosione di energia, quella che riempirà Lucca per i prossimi due fine settimana. Non resta che prenotare il biglietto o la prevendita su www.liveticket.it e leggere tutte le informazioni sui loro canali social, Facebook e Instagram @motorshowextreme.