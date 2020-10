L'evento



Ego Wellness Resort non abbandona i suoi iscritti e punta sulle attività all’aperto e online

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:32

di giulia del chiaro

“Lo sport è salute”. Una frase che in questi giorni è “gridata” a gran voce da tutte le persone, le strutture e i professionisti che dello sport fanno il loro mestiere. Ad unirsi al “grido” è anche Renato Malfatti, il titolare della palestra Ego il quale sottolinea l’importanza di diffondere l’idea che lo sport non è solo uno svago, ma un modo per curare il proprio corpo mantenendo o recuperando la salute. È proprio per questo motivo che il centro ha sviluppato nuove modalità per rimanere accanto ai propri iscritti e, nonostante la chiusura, seguirli nel loro percorso con attività all’aperto e lezioni online.

“Il nostro settore, insieme ad altri legati alla cultura come i cinema e il teatro – spiega il titolare –, è una delle principali vittime sacrificali del nuovo Dpcm. Ma – sottolinea – noi non molliamo! Da professionisti del settore conosciamo l’importanza di fare attività fisica anche per prevenire malattie e rafforzare il sistema immunitario e, per questo, ci siamo organizzati per non abbandonare i nostri iscritti: li seguiremo con lezioni online e all’aperto”.

Le attività all’aperto, rivolte a tutti gli abbonati del centro, sono cominciate proprio questa mattina e prevedono passeggiate e camminate a passo svelto intervallate da esercizi. La partenza è dal piazzale del Resort di Sant’Alessio per dirigersi poi sul parco fluviale secondo due diverse tipologie di allenamento: una più “strong”, il metabolic training (lunedì e mercoledì alle 10 e alle 13.30 e il venerdì alle 10) e l’altra più leggera, lo slow training (martedì, giovedì e sabato alle 10 e venerdì alle 13.30). Ad ogni lezione saranno ammessi un massimo di 20 partecipanti che dovranno utilizzare tutte le misure precauzionali volte a svolgere l’attività nella massima sicurezza (mascherine, distanziamento). Per partecipare, quindi, è necessario prenotarsi tramite l'app WellTeam (qui il calendario completo delle attività settimanali: https://www.facebook.com/egowellness/photos/a.118426021526911/3398172253552255/). L’idea, per il prossimo futuro, è quella di prevedere allenamenti anche negli spazi esterni della struttura di Sant’Alessio.

Ma le idee di Ego Wellness Resort per stare accanto ai propri soci non finiscono qui! La palestra, infatti, "approda” anche online: dal lunedì al venerdì alle 19 gli istruttori faranno dirette Facebook dedicate al pilates, alla palestra funzionale e molto altro ancora per accompagnare negli allenamenti chiunque lo desideri e direttamente da casa propria. Una novità importante, poi, riguarda la piattaforma EgoPlus (https://bit.ly/EgoPlus) dalla quale, oltre a guardare tutti i contenuti extra, interviste e approfondimenti, è possibile scegliere il tipo di allenamento che si desidera e seguire la lezione dei coach Ego. I video sono gratuiti per chi è già socio, mentre coloro che non sono iscritti possono seguirli facendo un abbonamento.

Una serie di attività dettate dalla passione, dalla consapevolezza dell’importanza del movimento e dal desiderio di non abbandonare coloro che ogni giorno ripongono la loro fiducia nella professionalità che da sempre contraddistingue il marchio “Ego”. Tutti aspetti che emergono anche dal post pubblicato sulla pagina della palestra proprio oggi, subito dopo il primo allenamento all’aperto: “è stato straordinario allenarsi con voi in questa temporanea modalità outdoor! Perché #muoversièsalute e dobbiamo tenerlo ben presente! Lo spirito e l'unione della #egocommunity è in grado di superare ogni ostacolo e di affrontare ogni sfida!”