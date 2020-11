L'evento



Stile contemporaneo e nuovo concetto di sportività: il brand CUPRA arriva a Lucca

domenica, 15 novembre 2020, 02:38

Il nuovo marchio del Gruppo Volkswagen debutta sul mercato con una nuova gamma di vetture dall’animo sportivo e contemporaneo che ridefiniscono il significato di performance, ponendosi come missione ispirare il mondo da Barcellona.

TUSCANIA AUTO di Mechetti Srl, è stata selezionata per le sue performance e la lunga esperienza maturata sul territorio.

Da oggi CUPRA entra ufficialmente a far parte dei nostri marchi presso la sede di Lucca che diventa uno dei primi CUPRA Garage ufficiali del mercato italiano.

CUPRA è arrivato a Lucca e ha trovato casa nell’appena rinnovato spazio all’interno della sede di Via Pesciatina, 167. Il nuovo marchio indipendente all’interno del Gruppo Volkswagen e con una chiara vocazione racing, sarà caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni.

Massimiliano Marchetti, il titolare: “L’esperienza maturata da TUSCANIA AUTO ha fatto sì che venisse selezionata tra i primi CUPRA Garage in Italia, ovvero un nuovo concetto di concessionaria, un ambiente in grado di comunicare i valori e l’essenza del Brand CUPRA. Il marchio a partire da oggi va ad arricchire la nostra offerta di automobili ad alte performance dedicate ad una clientela che fa della sportività e della qualità i driver per la scelta della propria vettura da utilizzare nella vita di tutti i giorni. La nostra realtà aziendale investe, cresce ed è pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato di cui copre tutti i segmenti, le esigenze e i gusti”.

Andrea Marascio, CUPRA Master ha aggiunto: “Abbiamo allestito uno spazio CUPRA che rappresenta i nuovi modelli e la filosofia del marchio. Questo giovedì 19 novembre debutterà CUPRA Formentor, il primo SUV coupé del brand dal DNA 100% CUPRA. Un modello emozionale assolutamente distintivo nell’attuale panorama automobilistico che rappresenta una svolta per il brand. Un’auto disegnata e progettata per coniugare innovazione e un’esperienza di guida autentica e dinamica. Ci rivolgiamo ad una clientela esigente che ricerca distintività e particolare attenzione ai dettagli. Vi invitiamo ad iscrivervi per partecipare all’esclusiva presentazione digitale, che avverrà giovedì 19 novembre alle ore 19, registrandovi al link:

https://cupraformentor.airbro.it/mechetti/registrazione/ ”.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito cupra.tuscaniaauto.it.

CONTATTI Daniele Paganelli- Responsabile Marketing 0583 933750 Daniele.paganelli@tuscaniaauto.it Seguici

su https://www.facebook.com/PiemmeAutoTuscaniaAutoCUPRA

https://www.instagram.com/piemmetuscaniaauto_cupra/

https://www.youtube.com/channel/UCdvx_8_UVmoMJsSwVA9h8OA