L'evento



"Cantiere di Natale" al via domenica con una tradizionale zampognata per le piazze della città

venerdì, 18 dicembre 2020, 08:35

Nonostante tutte le limitazioni e le difficoltà di questo periodo la FLAM – Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali, nell'ambito del progetto Vivi Lucca - Natale 2020 , è riuscita a rimodulare il programma del Cantiere di Natale XVII edizione.



"La pandemia - si legge nel comunicato - non ha fermato la programmazione della federazione e pur con alcune variazioni e nel rispetto dei DPCM, così come dei protocolli e norme di sicurezza anticovid, possiamo presentare n programma interessante.

Ci è sembrato importante dare un piccolo segno di speranza e di fiducia cercando di dare il nostro piccolo contributo per far sì che la musica e la cultura non si fermino. In linea col passato, la programmazione è rivolta ad un pubblico vario, ma ha un occhio di particolare riguardo al mondo dell'infanzia che generalmente vive la magia del Natale con uno stupore e un entusiasmo singolari, tipici dei più piccoli. Alcuni appuntamenti sono realizzati pensando proprio alle nuove generazioni che rischiano di pagare insieme ai nostri anziani il prezzo più grande.

Domenica prossima primo appuntamento nelle piazze principali di Lucca a partire dalle 17.00 dove potremo sentire echeggiare alcune musiche tradizionali suonate dal vivo dagli zampognari dell'associazione il Tempo della Rosa; il percorso musicale prenderà avvio da Piazza S. Francesco.

Si prosegue poi con gli altri appuntamenti che potrete seguire sul canale You tube del Comune - Live Love Lucca. La manifestazione abbraccerà tutto il periodo delle feste per concludersi con l'epifania che porterà poi una sorpresa! FLAM ringrazia per la collaborazione il Comune di Lucca e l'Ufficio cultura, l'IC Lucca 2 ed il Comitato S. Francesco e la Caritas diocesana. Un ultimo ringraziamento infine alla Prof. ssa Linda Severi che ha curato personalmente il progetto".