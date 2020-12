Gli auguri di Natale da 'Dillo in sintesi'

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:39

Non sentirsi soli a Natale, soprattutto in questo particolare anno di emergenza Covid – 19 nel quale si sono acuiti i problemi economici, le tensioni familiari e molto altro: questo è l'obiettivo di Telefono Amico Italia che resterà attivo dalle 10 del 24 dicembre alla mezzanotte del 26 dicembre, per...

venerdì, 18 dicembre 2020, 08:35

Nonostante tutte le limitazioni e le difficoltà di questo periodo la FLAM – Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali, nell'ambito del progetto Vivi Lucca - Natale 2020, è riuscita a rimodulare il programma del Cantiere di Natale XVII edizione

martedì, 15 dicembre 2020, 13:32

Monsignor Michelagelo Giannotti, vicario generale dell’arcidiocesi di Lucca, oggi ha raggiunto il ragguardevole traguardo degli 80 anni

sabato, 12 dicembre 2020, 16:16

Mercoledì 16 dicembre 2020 ricorre l'istituzione della Compagnia dei Pompieri, l'attuale Corpo dei Vigili del Fuoco, voluta da Maria Luisa di Borbone con il decreto 73 datato 1820 che ha lo scopo di "riordinare in una maniera efficace il servizio che ha per scopo la estinzione degli incendi"

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:50

Palla di neve è un gatto maschio di circa 8 anni, castrato, fiv/felv negativo. Ha vissuto finora in colonia ma è molto buono tanto da sembrar già un "gatto di casa"

martedì, 8 dicembre 2020, 22:59

Il buon don Lucio Malanca ci ha inviato un comunicato stampa che pubblichiamo volentieri unitamente alle immagini che ritraggono, tuttavia, non solo il sindaco Alessandro Tambellini e il vescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, ma anche il consigliere regionale Stefano Baccelli che, effettivamente, è un po' come il prezzemolo nelle...