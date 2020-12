L'evento



"Il presepe della tradizione lucchese" a Palazzo Sani

martedì, 8 dicembre 2020, 16:09

Si inaugura a Lucca, in occasione delle festività natalizie, presso Palazzo Sani, sede storica di Confcommercio, “il presepe della tradizione lucchese”.

E’ stato realizzato a cavallo degli anni '80/'90 da Elio Simonetti e il figlio Giuliano e oggi il dottor Marco Simonetti (figlio di Giuliano) conosciuto e stimato odontoiatra, ha voluto rendere loro omaggio esponendo il presepe in uno dei luoghi più belli e frequentati della città.

“Le statue di questo presepe – racconta Marco Simonetti – sono state modellate dalle mani esperte di mio nonno Elio, rifinite e cesellate a mano da mio padre Giuliano. Per una vita intera, papà e nonno hanno realizzato modelli in cera, creta e gesso di qualsiasi dimensione, da pochi centimetri fino a grandezza naturale, poi, una volta trasformati in stampi, venivano prodotti in serie”.

“I presepi, esportati in tutto il mondo, venivano realizzati esclusivamente da aziende di Bagni di Lucca, in particolare dalla ditta Fontanini, da sempre produttori di quelle statuine che hanno contribuito a far conoscere nel mondo il nostro territorio attraverso proprio la qualità dell’artigianato locale. La leggenda narra che Cristoforo Colombo, arrivato nelle Americhe, avesse trovato ad attenderlo un figurinaio lucchese, naturalmente è solo un racconto, ma l'idea che possa essere accaduto è certamente suggestiva”.

“Questo presepe di proprietà della nostra famiglia – prosegue Simonetti– ha una altezza di 125 centimetri. E’ il prototipo finemente decorato a mano da Fiorella Simonetti, ed è stato esposto alla fine degli anni 90 presso il MOMA (Museum Of Modern Art) di New York. Una copia fu addirittura donata a Papa Giovanni Paolo II (Wojtyla) e rimase in piazza San Pietro a Roma per lungo tempo”.

“ In questo caso l’allestimento è stato curato da mia mamma Antonietta Scuoteguazza –continua Marco Simonetti- esperta di arte e di pittura ed il quadro raffigurante uno scorcio della nostra meravigliosa Lucca in lontananza, posizionato dietro la Madonna, è una sua opera. Ci ha fatto un enorme piacere trovare il coraggio di mostrare, in questo anno così particolare, una parte di noi. Conservare gelosamente per anni quel presepe coperto nelle stanze di casa nostra, era certamente un modo per proteggerlo e preservarlo anche dalle intemperie, ma mio padre e mio nonno avrebbero certamente ed orgogliosamente voluto mostrarlo e condividerlo con la città che hanno sempre amato, e cosi abbiamo deciso, per la prima volta, di farlo in loro ricordo”.

“Vorrei ringraziare in maniera particolare – conclude Simonetti – la Confcommercio di Lucca nella persona del presidente Rodolfo Pasquini e della direttrice Sara Giovannini, Federico Lanza, titolare dei negozi Il Panda e Premium, per la disponibilità e Samuele Cosentino, un caro amico, senza il quale non avremmo potuto realizzare tutto questo”.