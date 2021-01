L'evento



Befana in centro, niente corteo, ma spettacolo e video de Il Baluardo

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:50

Quest'anno, causa Covid, non è stato possibile uscire con il corteo della Befana che tradizionalmente anima il centro storico a Lucca il 5 gennaio vigilia della festa della Befana.

Conseguentemente non abbiamo potuto dar luogo alla premiazione dei vincitori del premio Cesarin' der Viviani "la Befana a Lucca drento doppo esse stata a Lucca fora" .

Di necessità virtù: abbiamo quindi proclamato i vincitori di questa 27^ edizione che sono Maria Enrichetta Cavani di Castiglione di Garfagnana con la sua "Buona gente, state sana", menzione di merito a Thomas Poli di Camporgiano per la sua "La Befana amica" , a Norberto Mazzucchelli di Saronno (Varese ) per la sua "L'indovinello" e a Lea Giacone di Buttigliera Alta (Torino) per la sua "Alla Befana è concesso".

Abbiamo quindi registrato la premiazione e presentato come da tradizione, la befanata che ha vinto l'edizione passata dal titolo "La Befana è sempre quella" di Marilina Pighini e Maria Enrichetta Cavani messa in musica dal maestro Paolo Razzuoli e accompagnata al pianoforte dal nostro Lorenzo Corsaro.

La registrazione è stata fatta a distanza sempre per causa Covid e pochi coristi hanno potuto partecipare. Peccato!

Il video è visibile su youtube - Coro il Baluardo - Premio Cesarin' der VIviani per la migliore befanata 2021 ed. 27^ Buona visione e, se vi piace condividete il video.



per info www.coroilbaluardo.it - attività -Cesarin' der Viviani

per leggere le befanate vincenti www.coroilbaluardo.it -attività -la Befana