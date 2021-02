L'evento



Al via "I venerdì del noi": alle 21 ogni venerdì di Quaresima

giovedì, 18 febbraio 2021, 16:05

Con la Quaresima, a fianco delle proposte delle parrocchie e dei sussidi degli Uffici Pastorali a disposizione sul sito della diocesi, prendono il via anche gli incontri online intitolati «I venerdì del noi», con l’arcivescovo Paolo Giulietti, vari relatori e testimonianze missionarie. Alla luce della Lettera pasquale inviata da mons. Giulietti alle parrocchie, “Passa al noi! Siamo o non siamo sulla stessa barca?”, «I venerdì del noi», su zoom e in streaming sul canale youtube della diocesi, approfondiranno il tema dell’essere comunità. Per combattere l’egoismo e per riscoprire la bellezza del pensare e camminare insieme, condividendo esperienze e punti di vista. Primo appuntamento venerdì 19 febbraio ore 21 su: «Passare dall’io al noi nelle situazioni di fragilità», interviene p. Guidalberto Bormolini dei Ricostruttori nella preghiera. Tutte le informazioni qui www.diocesilucca.it/blog/ivenerdidelnoi.

Programma completo de «I venerdì del noi»:

Venerdì 19 febbraio, ore 21. Passare dall’IO al NOI nelle situazioni di fragilità P. Guidalberto Bormolini – Ricostruttori nella preghiera. Testimonianza missionaria.

Venerdì 26 febbraio,ore 21. «Passare dall’io al noi nell’attività economica», interviene Giovanni Arletti di Confindustria.

Venerdì 5 marzo, ore 21. «Passare dall’io al noi nella vita di coppia». Intervengono Gianluigi e Annachiara De Palo del Forum italiano delle famiglie.

Venerdì 12 marzo, ore 21. «Passare dall’io al noi nella vita sociale e politica». Interviene Luca Diotallevi dell’Università Roma Tre.

Venerdì 19 marzo, ore 21. «Passare dall’io al noi nella multicultura». Interviene p. Giulio Albanese Missionario e giornalista.

Venerdì 26 marzo, ore 20.45, via crucis videotrasmessa da Viareggio.