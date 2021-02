L'evento



Lorenzo Fiori, giornalista pubblicista: "Il bello dei sogni è che a volte si avverano"

giovedì, 4 febbraio 2021, 17:46

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna, nuvolosa e priva di raggi di sole, ho avuto una grandissima soddisfazione: finalmente mi è arrivata la tessera che ufficializza la mia iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti.

Davvero un grandissimo traguardo, soprattutto per un disabile al 100% come me, raggiunto principalmente grazie al nostro direttore Aldo Grandi che fin da subito ha creduto in me (e non è affatto scontato nel mondo d'oggi) trascinandomi in questo percorso ed insegnandomi veramente tanto.

I ringraziamenti, indubbiamente, è doveroso estenderli anche ai sempre presenti colleghi della Gazzetta del Serchio ed a tutte le Gazzette in generale.

Ho sempre sostenuto che per raggiungere certi obbiettivi bisogna incontrare le persone giuste ed io ho avuto la fortuna di incontrarla.

Tutto iniziò a fine liceo quando, tramite l'amico e poi collega Michele Masotti, ho conosciuto appunto Aldo Grandi e, da quel momento, sono entrato a far parte di tale famiglia che penso sia unica, nel suo genere, visto che riesce anche a dare l'opportunità, a chi ha passione, di entrare in questo mondo migliorandoti costantemente e credendo nelle tue potenzialità.

Un ringraziamento, di cuore, ancora a tutti ed un abbraccio!