La pasticceria Stella festeggia 50 anni, cambia look e propone tante novità

venerdì, 19 marzo 2021, 09:49

di giulia del chiaro

Cinquant’anni di attività, cura nella scelta delle materie prime e attenzione ai dettagli fanno della pasticceria Stella (Via Pisana, 50 - Lucca) un punto fermo e un luogo di ritrovo per la città da generazioni. Tutte qualità, queste, che hanno attraversato le diverse gestioni fino a quella attuale: oggi il locale è gestito da Stefano Buralli che, insieme con la moglie Alessia, ha preso la pasticceria nel 2007. A loro, poi, solo due anni fa, si è aggiunto un altro socio, Joseph Di Masi.

“Lo scorso anno – racconta Buralli – per i cinquant’anni di attività, abbiamo sentito la necessità di ristrutturare il gazebo di fronte alla struttura, ma, visto che eravamo in corsa, ci è sembrata l’occasione utile per chiudere per un po’ di tempo e rifare l’intero locale, laboratorio compreso”. Oltre al restyling del banco e degli spazi per i clienti, infatti, l’intervento ha riguardato anche il laboratorio che è stato risistemato in modo tale da consentire un miglioramento della qualità e della quantità dei prodotti offerti. I lavori che hanno interessato il laboratorio, infatti, consentiranno la realizzazione di creazioni innovative che differenzieranno ancora di più i prodotti a marchio Stella.

“Il nostro – prosegue – è stato un progetto ambizioso che, oltre alla scelta di un arredamento importante e di uno stile moderno, ma che non contrastasse con quello che ci contraddistingue da sempre, ha visto anche una riprogettazione del logo rinfrescato e reso più attuale. Il marchio presenta una forma esagonale che si ripete su ogni prodotto, sul packaging e sul pavimento del locale. Lo scopo di questo rinnovamento e dell’utilizzo di una stessa immagine è quello di differenziarsi e diventare facili da identificare.

Novità e innovazione, quindi, sono le parole d’ordine della “nuova” Stella che ha iniziato il 2021 con tanta voglia di ripartire e sperimentare sempre cose nuove. Ne sono un esempio i prodotti pasquali che, dalle colombe alle uova colorate, sono un vero piacere sia per il palato che per la vista.

Per essere sempre aggiornati sulle novità e sui prodotti della pasticceria Stella è possibile seguire la pagina Facebook (Pasticceria Bar Stella) e il profilo Instagram (pasticceria_stella_lucca).

Foto Ciprian Gheorghita