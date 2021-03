L'evento



Messa in San Paolino nel trigesimo della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio

domenica, 14 marzo 2021, 18:24

Il 22 febbraio scorso veniva barbaramente ucciso l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio.

La delegazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha avuto l’onore di annoverare tra i suoi Cavalieri il Dott. Attanasio per quasi dieci anni, infatti egli ricevette l’investitura, con il grado di Cavaliere di Merito con Placca, proprio a Lucca il giorno 6 ottobre 2012, nel corso di una cerimonia presieduta da S. Em.za Rev.ma il cardinale Renato Raffaele Martino, attuale Protodiacono di S. R. Chiesa.

È giusto e doveroso ricordare quest’uomo che andava anche oltre il proprio dovere, che del suo ruolo di ambasciatore (in uno dei Paesi più tribolati al mondo) sentiva soprattutto la responsabilità di portare sviluppo e cooperazione nel nome dell’Italia: infatti, fare il diplomatico a Kinshasa, non a Parigi o a Roma, significa incontrare tutti i giorni la miseria e l’ingiustizia, che Luca non guardava da lontano, e viveva come propria missione.

A un mese dalla sua tragica scomparsa il compianto Ambasciatore, nobile esempio di altruismo, sarà ricordato con una Santa Messa che sarà celebrata lunedì 22 marzo alle ore 17,30 nella basilica di San Paolino in Lucca. Assieme a lui ricorderemo anche il carabiniere Vittorio Iacovacci che lo scortava e l’autista Mustapha Milambo.

Saranno presenti le autorità civili e militari della provincia di Lucca, tra cui il comandante provinciale dell’Arma Ugo Blasi e il Delegato della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Ranieri Gastone Adorni Braccesi.