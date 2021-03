L'evento



Sulle Gazzette al via 'Obiettivo 23' di Mariella Bonacci

sabato, 20 marzo 2021, 17:46

Sulle Gazzette di Lucca, del Serchio, di Viareggio e di Massa Carrara inizia il ciclo “Obiettivo 23” un format che parlerà dei problemi delle province toscane e non solo.

“Obbiettivo 23“ è ideato, prodotto e condotto da Mariella Bonacci.

"In queste rubriche - spiega la giornalista televisiva - affronteremo argomenti di politica, attualità e cultura. Attraverso i nostri ospiti cercheremo di capire meglio. Noi lo faremo mettendoci la telecamera e la nostra abilità di intervistare. Ringraziamo per questo Le Gazzette di Aldo Grandi per l'ospitalità. E' un onore collaborare con delle testate così lette e autorevoli".

Le rubriche saranno online sulle Gazzette ogni quindici giorni e visibili sui due canale youtube Mariella Bonacci e Mariella Bonacci le gazzette.

Il primo ospite di Obbiettivo 23 è Anna Maria Frigo, imprenditrice.

Il video è visibile nello spazio ad hoc in alto a destra sulla home page