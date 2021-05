L'evento



Casting ‘Viaelisa’ per baby-modelli

martedì, 25 maggio 2021, 17:53

Per vivere un’esperienza piacevole, divertente, seria, e nel pieno rispetto della personalità e dell’immagine dei tuoi bambini, partecipa al casting di Viaelisa.



Viaelisa è il brand di maglieria per donna e bambino made in Lucca, nato due anni fa da una storia lunga oltre 50 anni, quella del Maglificio Del Carlo, conosciuta in tutta Italia ( e non solo) per la qualità e i materiali di pregio.

Ti piacerebbe far vivere al tuo bambino l’esperienza di una campagna moda Official?

Per partecipare al Casting consegna, entro il 6 giugno 2021, 2 foto del tuo bambino ( figura intera e primo piano) presso il negozio Viaelisa di Via Fillungo numero 38, a Lucca.

Caratteristiche: si cercano bambine e bambini nella fascia di età dai 6 ai 10 anni, da 1.20 a 1.40 di altezza circa, con predisposizione ad essere….liberamente bambini!

A tutti i partecipanti – ovvero a tutti coloro che porteranno le foto in negozio e si iscriveranno al casting – una Vip Card in omaggio e per i selezionati la partecipazione alla Campagna Viaelisa Official, le foto realizzate e un bel regalo a ciascuno. Per ulteriori informazioni scrivete a info@viaelisa.it