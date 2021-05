L'evento



Dal ristorante Dhea un evento che è anche un inno al benessere e a ripartire

giovedì, 6 maggio 2021, 07:49

di chiara bernardini

Un tuffo nella normalità è quello che serve a ognuno di noi. Lo sa bene Sabina Alberti che, insieme al suo staff, ha deciso di portare a termine l'organizzazione di un evento all'insegna del benessere. Domenica 9 maggio, il suo ristorante Dhea, si trasformerà nel luogo della rinascita.

Appena fuori le mura che proteggono la città di Lucca, in via Gaetano Luporini 144 accanto a piazzale Italia, si potrà partecipare a una cena all'aperto accompagnata dai più grandi promoter di prodotti naturali delle aziende locali, nel pieno rispetto delle regole e sotto un cielo che promette di essere stellato.

Ospiti speciali tra i tavoli: l'origano, il miele, la curcuma, il gin e il limone. Proprio così, gli ingredienti si uniranno tra loro per dare vita a un cocktail in nome della salute, pronto per essere assaggiato.

Tra gli organizzatori, Riccardo Scarafoni che non nasconde l'emozione di ripartire: "Speriamo sia l'inizio di una serie di eventi più grandi, anche se per ora siamo felicissimi così - spiega - Quando abbiamo iniziato a pensare alla serata avevamo fiducia nel fatto che potesse essere un vero e proprio spettacolo, con musica e tanto altro. Per forza di cose abbiamo dovuto riprogrammare tutto, ma anche nel piccolo siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare".

Non quantità, ma qualità dunque: che poi pensandoci, è sempre la scelta giusta. Mai come in questo periodo abbiamo capito che un'uscita con gli amici può essere l'antidoto per una brutta giornata. Ecco, immaginate una cena di sei portate, dal primo al dolce, dal riso venere al fritto, del buon vino e quattro chiacchiere in compagnia, il risultato non può che essere grandioso.

Dhea apre l'anno scorso, poco prima dello scoppio della pandemia, ma non si perde d'animo e si reinventa: questo vuole essere lo spirito di domenica.

"Ritrovare la spensieratezza, almeno per qualche ora, è ciò di cui abbiamo bisogno - continua Scarafoni - Non volevamo fare una semplice cena, ma riaprire dando un segno di speranza, di una ripartenza che possa non fermarsi più".

È questo il senso di Vita da Dhea, il nome che hanno dato alla serata e che, visto il tema, non potrebbe essere più idoneo. Sessanta i coperti previsti, l'evento inizierà alle 18, terminerà alle 22 ed è possibile prenotare attraverso il numero di telefono del ristorante.

L'intero staff non potrebbe essere più felice di riaprire i battenti, per il resto tocca ai cittadini partecipare e lasciarsi trasportare in un viaggio di scoperta dei prodotti naturali. Che poi, vuoi per caso o meno, il 9 maggio è anche la festa di tutte le mamme. E allora perché non approfittare di una buona cena insieme a lei dopo così tanto tempo senza svago...

Prenotazioni al: 389 294 8844