La Pietra del Cabreo apre le sue porte

sabato, 15 maggio 2021, 22:18

Inaugurata la Pietra del Cabreo Relais di Charme, nuovo gioiello della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Hanno presenziato alla cerimonia Ambrogio e Giovanna Folonari con i figli Giovanni, Francesca e Angelica, l'amministratore delegato dell'azienda Bruno Alvisini, l'enologo professor Roberto Potentini, il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, il parroco don Flavio e le maestranze che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera.

La Pietra del Cabreo è il nuovo ed esclusivo relais di charme "dentro la vigna" della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Come per il Borgo del Cabreo, l'azienda ha riqualificato e trasformato un antico insediamento rurale, che sorge a Greve in Chianti all'interno delle storiche Tenute del Cabreo, acquistate alla fine degli anni '60 dal fondatore Ambrogio Folonari.



La rinascita di questo antico insediamento è il culmine di un importante progetto di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni più autentiche. All'inizio degli anni 2000 la Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute ha scelto di investire sulle cinque tenute toscane di proprietà, sulla qualità di prodotti enologici e sulla riqualificazione delle strutture immobiliari da adibire all'ospitalità: la Villa di Nozzole a Greve in Chianti e la Casavecchia presso la stessa tenuta, la dimora La Fuga a Montalcino e il Borgo del Cabreo Relais di Charme, sempre a Greve in Chianti.



"La Pietra del Cabreo Relais di Charme è stato interamente realizzato da artigiani fiorentini, nelle parti strutturali e nei particolari di arredo – ha dichiarato Francesca Folonari, responsabile ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute – Con mia madre Giovanna, insieme allo studio Mori Associati Architettura di Greve in Chianti e alla decoratrice di interni Oliva Busignani, che collabora con noi da 10 anni, abbiamo scelto di impiegare esclusivamente maestranze locali, eredi della grande tradizione fiorentina delle arti e dei mestieri. Il relais è quindi rinato a nuova vita in perfetta armonia con l'ambiente circostante e nel rispetto degli spazi e dei colori originali".



La Pietra del Cabreo Relais di Charme offre 11 camere e suite curate in ogni dettaglio e arricchite con opere e decorazioni uniche. Numerosi i servizi a disposizione degli ospiti, dalla splendida terrazza panoramica per le prime colazioni e le cene, fino al campo da tennis e alla piscina immersa nei vigneti. Gli ampi giardini sono impreziositi da alberi autoctoni e da un curatissimo roseto.



La Pietra del Cabreo Relais di Charme si affianca al Borgo del Cabreo Relais di Charme, inaugurato nella primavera del 2017 e nato dalla riqualificazione di un altro antico insediamento rurale, sempre all'interno dell'omonima Tenuta. I due relais rendono omaggio ai vini Supertuscan delle Tenute del Cabreo, prodotti dalla Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute: La Pietra Chardonnay Toscana IGT e Cabreo Il Borgo Toscana IGT.