L'evento



Rebecca Puccetti si è laureata in banca, finanza e mercati finanziari

domenica, 9 maggio 2021, 09:42

Congratulazioni a Rebecca Puccetti, 23 anni di S.Anna per la sua laurea triennale all università di Pisa. Rebecca è stata proclamata dottoressa in banca, finanza e mercati finanziari. Grande emozione e tanto orgoglio e che possa essere il primo di tanti futuri successi e soddisfazioni. Auguri e complimenti anche dalla nostra redazione.