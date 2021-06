L'evento



Dhea si colora di... azzurro

sabato, 19 giugno 2021, 08:54

L’Italia vola agli ottavi di finale e il locale Dhea a Lucca si colora di azzurro. Ormai dall’inizio degli Europei non perde un appuntamento e anche per Italia-Galles non sarà da meno. Dall’apericena a 8 euro fino a un menu a 10 euro compreso di pizza e birra, nella confortevole sala del seminterrato e di fronte a tre schermi da 55 pollici è tutto pronto per domenica. Appuntamento in via Luporini 144 alle 18 su prenotazione.



C. B.