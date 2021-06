L'evento



'Estate Davvero': Italia-Galles in diretta al Real Collegio

giovedì, 17 giugno 2021, 14:35

Il Real Collegio si apre anche ai tifosi della Nazionale: domenica 20 giugno sarà infatti possibile seguire la diretta di Italia-Galles in occasione di "Estate Davvero", l'evento organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio del comune di Lucca e della provincia di Lucca.



Manca poco ad "Estate Davvero", la prima festa lucchese che darà idealmente il via alla bella stagione: tanta musica, con gli AfroQuiesa Orchestra e Andrea Biagioni, cocktail e buon vino, a cura di Magellano e dell'azienda agricola Colle delle 100 Bottiglie, e ottimi piatti serviti da Gli Orti di Via Elisa.



Saranno due le postazioni installate nei chiostri del Real Collegio con le quali sarà possibile tifare gli Azzurri e, al termine della partita, musica, danza e tanto intrattenimento a ingresso libero.



L'evento è stato realizzato grazie al sostegno di Mamì Manifattura Italiana, Rotary Club Montecarlo, Naturanda Eco, Grassini Impianti SRL, Tipografia Francesconi, Michelotti Ortopedia, Paperlynen Pal Caps SRL, Pop Caffe, Autotecnica Lucchese, Ottica Spacciottica.



Per eventuali ulteriori informazioni e per conoscere tutto il programma: www.luccasenzabarriere.org; 338 8980749; luccasenzabarriere@gmail.com; Facebook: ESTATE DAVVERO; Instagram: estatedavvero.