Festa Western al parco natura Serbacco

mercoledì, 23 giugno 2021, 09:18

Voglia di ripartire, incontrarsi e godersi un drink, accompagnati da buona musica dal vivo, in pieno centro cittadino. È questo il desiderio che ha spinto Filippo Giambastiani, titolare del bar Tessieri di via Santa Croce, a organizzare un'apericena musicale questo sabato (26 giugno) a partire dalle 18.30 in piazza Bernardini

martedì, 22 giugno 2021, 13:56

"Vogliamo ripartire dalla Bussola, quella di una volta, quella che è rimasta nel cuore degli italiani". Lo spiegarono Giuliano insieme al figlio Lorenzo qualche tempo fa, quando iniziarono il loro viaggio nel mondo dello spettacolo rilevando la gestione dello storico locale di Sergio Bernardini

martedì, 22 giugno 2021, 12:00

Seppure con le limitazioni del periodo, sono stati circondati dall'affetto dei figli, delle nipoti, dei parenti e dei tanti amici che li hanno accompagnati in questo viaggio sempre insieme... to be continued"

lunedì, 21 giugno 2021, 20:39

Buona la prima per "Estate Davvero", l'evento organizzato dall'associazione Luccasenzabarriere con il patrocinio del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca

domenica, 20 giugno 2021, 20:33

Nella cornice dei giardini di Villa Bottini il Club Unesco di Lucca celebrerà la settima giornata internazionale dello Yoga

sabato, 19 giugno 2021, 08:54

L’Italia vola agli ottavi di finale e il locale Dhea a Lucca si colora di azzurro. Ormai dall’inizio degli Europei non perde un appuntamento e anche per Italia-Galles non sarà da meno