Franca Dini lancia l'estate versiliese con Bussola Incontra

martedì, 22 giugno 2021, 12:00

Seppure con le limitazioni del periodo, sono stati circondati dall'affetto dei figli, delle nipoti, dei parenti e dei tanti amici che li hanno accompagnati in questo viaggio sempre insieme... to be continued"

lunedì, 21 giugno 2021, 20:39

Buona la prima per "Estate Davvero", l'evento organizzato dall'associazione Luccasenzabarriere con il patrocinio del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca

domenica, 20 giugno 2021, 20:33

Nella cornice dei giardini di Villa Bottini il Club Unesco di Lucca celebrerà la settima giornata internazionale dello Yoga

sabato, 19 giugno 2021, 08:54

L’Italia vola agli ottavi di finale e il locale Dhea a Lucca si colora di azzurro. Ormai dall’inizio degli Europei non perde un appuntamento e anche per Italia-Galles non sarà da meno

giovedì, 17 giugno 2021, 14:35

Il Real Collegio si apre anche ai tifosi della Nazionale: domenica 20 giugno sarà infatti possibile seguire la diretta di Italia-Galles in occasione di "Estate Davvero", l'evento organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio del comune di Lucca e della provincia di Lucca

sabato, 12 giugno 2021, 08:40

Sotto uno splendido cielo stellato sulla rive dell'Oceano, lungo le sponde del placido Guadjana, se tendi l'orecchio sembra di sentire un vecchio ritornello che fa "notte magiche inseguendo un gol"