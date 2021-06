L'evento



Giuliano e Fabrizia Leone festeggiano i 50 anni di matrimonio

martedì, 22 giugno 2021, 12:00

Il 19 giugno Giuliano e Fabrizia Leone hanno festeggiato l'importantissimo traguardo di 50 anni di matrimonio.

Seppure con le limitazioni del periodo, sono stati circondati dall'affetto dei figli, delle nipoti, dei parenti e dei tanti amici che li hanno accompagnati in questo viaggio sempre insieme... to be continued".