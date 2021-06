Grande successo per Estate Davvero

Altri articoli in L'evento

domenica, 20 giugno 2021, 20:33

Nella cornice dei giardini di Villa Bottini il Club Unesco di Lucca celebrerà la settima giornata internazionale dello Yoga

sabato, 19 giugno 2021, 08:54

L’Italia vola agli ottavi di finale e il locale Dhea a Lucca si colora di azzurro. Ormai dall’inizio degli Europei non perde un appuntamento e anche per Italia-Galles non sarà da meno

giovedì, 17 giugno 2021, 14:35

Il Real Collegio si apre anche ai tifosi della Nazionale: domenica 20 giugno sarà infatti possibile seguire la diretta di Italia-Galles in occasione di "Estate Davvero", l'evento organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio del comune di Lucca e della provincia di Lucca

sabato, 12 giugno 2021, 08:40

Sotto uno splendido cielo stellato sulla rive dell'Oceano, lungo le sponde del placido Guadjana, se tendi l'orecchio sembra di sentire un vecchio ritornello che fa "notte magiche inseguendo un gol"

venerdì, 11 giugno 2021, 10:07

Una bella ripartenza, dopo il difficile periodo della pandemia, quella di domani per l’associazione amici di Barsanti e Matteucci e la Fondazione Barsanti e Matteucci, che hanno organizzato un incontro aperto a tutti sul tema “storia del motore a scoppio e sue applicazioni"

martedì, 8 giugno 2021, 21:25

Anche nella versione digitale di Lucca Art Fair Digital Art Weeks, Lucca Art Fair si conferma un punto di riferimento per l'arte contemporanea