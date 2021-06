L'evento



Il bar-caffè Tessieri inaugura l'estate a suon di musica

mercoledì, 23 giugno 2021, 09:18

di giulia del chiaro

Voglia di ripartire, incontrarsi e godersi un drink, accompagnati da buona musica dal vivo, in pieno centro cittadino. È questo il desiderio che ha spinto Filippo Giambastiani, titolare del bar Tessieri di via Santa Croce, a organizzare un'apericena musicale questo sabato (26 giugno) a partire dalle 18.30 in piazza Bernardini.

"Ho pensato - spiega il titolare - di inaugurare la stagione estiva con una serata speciale dedicata alla musica e allo stare in compagnia con responsabilità”. Si comincia alle 18.30 con un aperitivo in pieno centro cittadino accompagnato dalle cover di Michael Bublé e Frank Sinatra. Ad esibirsi saranno Gleen Capaldi (piano e voce) e Andrea Roventini (batteria). In piazza, per tutti gli appassionati di auto storiche, sarà presente anche una Balilla d’epoca. La serata, poi, proseguirà al ritmo travolgente della musica anni Settanta, Ottanta e Novanta con Dj Set Roventini.

Il desiderio di vedere la città rivivere non si conclude con questo fine settimana e Giambastiani annuncia: “ci stiamo muovendo per organizzare delle serate all’aperto al Caffè delle Mura con Ugo Conti e la sua band, i Formula 3 e molte altre sorprese che sveleremo strada facendo”. Il sogno dietro questi progetti è uno solo: quello di rivedere una città viva, colorata, musicale e in movimento.

Per essere sempre aggiornati sulle attività del caffè è possibile seguire la pagina Facebook “Tessieri caffè pasticceria panetteria”. Per prenotare si può chiamare il numero 348.2518994.