Massimo Diodati è stato nominato Cavaliere della Repubblica

venerdì, 4 giugno 2021, 15:17

Grande soddisfazione da parte dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) sezione territoriale di Lucca per l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana conferita a Massimo Diodati il primo giugno in prefettura.



Diodati, infatti ha svolto il ruolo di presidente dell'UICI sezione di Lucca da febbraio 2013 a luglio 2020, e dallo scorso settembre è stato eletto presidente del Consiglio regionale toscano dell'UICI.



Durante la cerimonia di consegna, il prefetto Francesco Esposito, ha ricordato il grande valore che ha questa particolare onorificenza dato che viene concessa solo a poche persone e nel pieno rispetto e partecipazione dei valori della Repubblica.



Oltre al prefetto, erano presenti alla cerimonia: Luca Menesini in quanto sindaco del comune di residenza di Diodati e Giorgio del Ghingaro, sindaco di Viareggio, che ha proposto la sua candidatura come Cavaliere al Merito.



Molte le motivazioni che hanno portato il presidente della Repubblica a scegliere di conferire questo riconoscimento a Massimo Diodati, ricordiamo, tra le tante, il suo grande impegno nel volontariato e nella realizzazione di alcuni importanti progetti di abbattimento delle barriere per il rispetto dei diritti di tutti.



Accanto a Massimo, c'era John, il cane guida che lo accompagna quotidianamente e che gli è stato vicino anche in questo particolare momento, indossando per l'occasione un collare tricolore.



Tante le congratulazioni ricevute, non solo da parte di parenti e amici, ma anche da parte delle molte cariche istituzionali con cui negli anni ha collaborato, un ulteriore segno del fatto che questa onorificenza è più che meritata.