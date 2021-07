Altro sabato con musica al Caffè Tessieri col dee-jay Andrea Roventini

Altri articoli in L'evento

martedì, 6 luglio 2021, 11:13

Torna a risuonare la musica di Fabrizio De André nell'evento organizzato dall'associazione Luccasenzabarriere. L'appuntamento è martedì 13 luglio, alle 21.15, nel chiostro di Santa Caterina, al Real Collegio

martedì, 6 luglio 2021, 11:10

“Memorie” di Manusha Perera in arte Manù Perè, è una riflessione poetica sul senso di spaesamento che la pandemia ha generato soprattutto fra i giovani. “Quest’idea, per la mia nuova collezione di abiti - conferma il giovane stilista e creativo - nasce semplicemente dal voler ricominciare a creare i nostri...

lunedì, 5 luglio 2021, 10:20

Musica con il volume giusto, il dj Dami alla consolle, brani degli anni Ottanta e Novanta e, poi, tanta, ma davvero tanta gente per tutta la serata

lunedì, 5 luglio 2021, 10:09

Torna martedì sera, 6 luglio, l'appuntamento nel locale di Sabina Alberti in via Luporini dove sono stati allestiti tre megaschermi nella sala interna dove poter assistere alle gare dell'Italia in questo campionato europeo. Per l'occasione, Italia-Spagna incontro di semifinale alle 20.45, esordio del nuovo pasticcere che si diletterà con i...

sabato, 3 luglio 2021, 10:15

Come ogni volta anche ieri sera la gara tra Italia e Belgio è andata in onda sui megaschermi del pub-ristorante-pasticceria Dhea di Sabina Alberti.

venerdì, 2 luglio 2021, 09:11

Torna la musica, dopo il successo della scorsa settimana, in piazza Bernardini con il Caffè Tessieri di Filippo Giambastiani: dalle 18 musica con il dj Damy (nella foto)