Altro sabato da full-up in piazza Bernardini con la musica del Caffè Tessieri

lunedì, 5 luglio 2021, 10:09

Torna martedì sera, 6 luglio, l'appuntamento nel locale di Sabina Alberti in via Luporini dove sono stati allestiti tre megaschermi nella sala interna dove poter assistere alle gare dell'Italia in questo campionato europeo. Per l'occasione, Italia-Spagna incontro di semifinale alle 20.45, esordio del nuovo pasticcere che si diletterà con i...

sabato, 3 luglio 2021, 10:15

Come ogni volta anche ieri sera la gara tra Italia e Belgio è andata in onda sui megaschermi del pub-ristorante-pasticceria Dhea di Sabina Alberti.

venerdì, 2 luglio 2021, 09:11

Torna la musica, dopo il successo della scorsa settimana, in piazza Bernardini con il Caffè Tessieri di Filippo Giambastiani: dalle 18 musica con il dj Damy (nella foto)

venerdì, 2 luglio 2021, 06:29

Un appuntamento unico, una esplosione di adrenalina, uno spettacolo per tutti gli appassionati di motori e di azione: appuntamento ogni sera fino all'11 luglio a partire dalle 21.30

giovedì, 1 luglio 2021, 12:00

Al ristorante Dhea di viale Luporini domani sera, come sempre, la possibilità di assistere alla partita dell'Italia contro il Belgio seduti comodamente a degustare qualcosa da mangiare e a bere un aperitivo

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:41

Silvia Pacini e Samuele Cosentino festeggiano oggi i loro primi 25 anni di matrimonio. E ancora una volta, come allora, li troviamo al lavoro, a pochi giorni - il 3 luglio - dall'apertura di una nuova avventura gastronomica