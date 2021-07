Ancora un corso BLS-D gratuito ed aperto a tutti a Lucca

Altri articoli in L'evento

domenica, 25 luglio 2021, 09:41

Buone notizie per gli appassionati di sushi e anche per coloro che lo vorranno sperimentare. Da martedì 27 luglio, all’interno del Conad di Via Einaudi arriva il corner Sushi Daily

sabato, 24 luglio 2021, 17:46

Liana Orfei dialogherà con Adolfo Lippi regista giornalista Rai al salotto culturale al tramonto con vista mare lunedì 26 luglio alle ore 19; salotto ideato da Giuliano Angeli e diretto da Franca Dini

sabato, 24 luglio 2021, 08:35

Buona cucina, belle passeggiate, un percorso estivo all’interno del bosco con tavolini e aree attrezzate, varie alternative per fare sport, insomma Il Casone è il luogo ideale per le famiglie ma anche le persone di una certa età, per riposare e rilassarsi dopo un inverno passato in città

giovedì, 22 luglio 2021, 17:36

Moto Guzzi ha scritto un secolo di storia del motociclismo, fedele sempre ai propri valori, fin dal lontano 1921, anno nel quale Carlo Guzzi, Giorgio Paroli e Giovanni Ravelli videro avverarsi il sogno di produrre e vendere motociclette, insieme alle altre attività legate ai settori metallurgico e meccanico

giovedì, 22 luglio 2021, 13:05

Una grande serata di musica con Ugo Conti e la sua band: è quella in programma per sabato prossimo (24 luglio) alle 21, al Caffè Tessieri di Lucca

giovedì, 22 luglio 2021, 08:40

La giornalista di inchiesta Tiziana Alterio sta girando il paese per parlare del suo ultimo libro inchiesta, dal titolo “Il Dio vaccino”. Titolo eloquente, un libro o meglio un viaggio, come preferisce definirlo l’autrice, alla scoperta dei vaccini e di cosa c’è dietro.