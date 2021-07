L'evento



Bussola incontra Liana Orfei

sabato, 24 luglio 2021, 17:46

Liana Orfei, figlia di Paride, sorella del domatore Nando e del lanciatore di coltelli Rinaldo, cugina di Moira Orfei, compagna di Totò sul set e interprete di molti altri film, una straordinaria carriera in televisione, sembra che non sia mai uscita dalla pista del suo circo!



Dunque attrice teatrale, cinematografica e circense, anche cantante, con i suoi incredibili 84 anni non ha perso il fascino di un tempo, bella simpatica solare dal sorriso contagioso, Liana Orfei dialogherà con Adolfo Lippi regista giornalista Rai al salotto culturale al tramonto con vista mare lunedì 26 luglio alle ore 19; salotto ideato da Giuliano Angeli e diretto da Franca Dini.



Attiva nel cinema fra gli anni cinquanta e gli anni settanta, è stata un'interprete di una quarantina di film tra cui "La dolce vita". In una intervista di qualche anno fa l'attrice dice: " il circo ha trattato e tratta gli animali come figli e personalmente mi adopero in battaglie per la difesa degli animali".



Liana ha rievocato l'ambiente del circo ne "I clowns" film documentario di Federico Fellini, lei da grande donna non ha mai dimenticato le proprie origini di cui ne va incredibilmente fiera.