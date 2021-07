L'evento



Colombini, auguri sulle note del... Maestro

venerdì, 16 luglio 2021, 15:09

di alfredo scorza

Andrea Colombini, "influencer involontario" e direttore d'orchestra, compie gli anni al Tacabanda a Torre del Lago, conducendo un concerto sulle opere del maestro Puccini. Oltre 300 persone, dalla Calabria alla Baviera, per festeggiarlo in una serata organizzata insieme al socio e amico Filippo Giambastiani del Caffè Tessieri.

"Questo è un modo civile per dire no" – spiega Colombini ospite dal palco realizzato ad hoc per la serata dallo staff del Tacabanda nel parcheggio – "Un modo per far capire a questo paese che dopo un anno e mezzo questa storia è finita".

La serata è proseguita tra arie della Tosca a quelle di Madama Butterfly intervallate da brevi dichiarazioni in cui Colombini si concedeva qualche battuta con il pubblico, che un po' da tutta Italia, lo aveva raggiunto per il suo compleanno.

Compleanno che la sua orchestra ha festeggiato intonando un "tanti auguri" liricizzato, come richiedeva la situazione.



Foto di Alfredo Scorza