Donna Assunta Almirante compie 100 anni: auguri dalle Gazzette

mercoledì, 14 luglio 2021, 17:10

Mercoledì 28 luglio, presso il locale Maki Maki, a Viareggio, sul viale Europa n. 23, si terrà l'evento ''Ieri, oggi e domani - dagli anni '70 agli anni 3000'', organizzato da Andrea Colombini e Filippo Giambastiani, per far rivivere, tramite la musica dance, Riccardo Cioni

mercoledì, 14 luglio 2021, 16:15

Giorno di festa e tanti complimenti per Alice Bertoi, nata a Lucca 23 anni fa, residente a Montecarlo, che ha conseguito con il massimo dei voti, 110 e lode, la laurea in psicologia clinica presso la facoltà di psicologia di Bologna, la più prestigiosa in Italia

martedì, 13 luglio 2021, 14:11

Anche quest’anno torna al Real Collegio il nostro bel parlar lucchese con “I Vegliarini”, serata di letture, aneddoti e sorprese rigorosamente in vernacolo lucchese

sabato, 10 luglio 2021, 15:05

Mara Maionchi, uno dei personaggi più popolari e amati dal pubblico, è originaria di Lucca: il papà, infatti, era un dirigente della Cucirini Cantoni Coats e anche la mamma, lombarda, lavorava per l'azienda dell'Acquacalda

venerdì, 9 luglio 2021, 12:58

Appuntamento al "Tacabanda" a Marina di Torre del Lago per il concerto che celebra il compleanno di Colombini

mercoledì, 7 luglio 2021, 10:38

Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, ecco che Filippo Giambastiani incalza e propone il nuovo sabato sera in musica in piazza Bernardini con musica anni Ottanta e Novanta