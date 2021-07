Festa alla Dhea per la vittoria dell'Italia

Altri articoli in L'evento

venerdì, 2 luglio 2021, 09:11

Torna la musica, dopo il successo della scorsa settimana, in piazza Bernardini con il Caffè Tessieri di Filippo Giambastiani: dalle 18 musica con il dj Damy (nella foto)

venerdì, 2 luglio 2021, 06:29

Un appuntamento unico, una esplosione di adrenalina, uno spettacolo per tutti gli appassionati di motori e di azione: appuntamento ogni sera fino all'11 luglio a partire dalle 21.30

giovedì, 1 luglio 2021, 12:00

Al ristorante Dhea di viale Luporini domani sera, come sempre, la possibilità di assistere alla partita dell'Italia contro il Belgio seduti comodamente a degustare qualcosa da mangiare e a bere un aperitivo

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:41

Silvia Pacini e Samuele Cosentino festeggiano oggi i loro primi 25 anni di matrimonio. E ancora una volta, come allora, li troviamo al lavoro, a pochi giorni - il 3 luglio - dall'apertura di una nuova avventura gastronomica

lunedì, 28 giugno 2021, 18:43

Doppio appuntamento questa settimana allo Sky Stone & Songs con due firmacopie molto diversi tra loro per proposta musicale e pubblico che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid

lunedì, 28 giugno 2021, 17:56

Alberto Angela era oggi a Lucca per girare le nuove puntate di “Meraviglie - la Penisola dei tesori” la seguitissima trasmissione che, dopo una pausa forzata per gli effetti dell’emergenza sanitaria, ha ripreso la produzione per la prossima stagione televisiva di Rai Uno