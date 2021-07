L'evento



Festa nazionale della Nazione Templare

mercoledì, 21 luglio 2021, 16:58

di emanuele pellicci

Il 21 luglio è la festa della Nazione Templare e tutti i cittadini che hanno ottenuto la cittadinanza condividono un giorno ricco di storia, realtà e futuro.



Nel 2015 i membri dell’Ordine dei Templari (VEOSPSS), i membri di altre organizzazioni che hanno raccolto una parte del popolo Templare e altri membri del popolo templare non organizzato, riunirono i Templari in una vera nazione. Dopo un periodo iniziale di strutturazione, su tutti i fronti, oggi la Nazione Templare è retta ufficialmente da un governo, ministri e un Corpo diplomatico.

Chiunque può richiedere la cittadinanza e gli uffici competenti provvederanno a esaminarla. Nel caso di accettazione il nuovo cittadino riceverà il certificato di nazionalità e il documento personale di identificazione. Naturalmente i cittadini sono portati al rispetto della Carta Costituzionale e la nazione ha vere e proprie leggi da rispettare, con relativi decreti. Essa si interfaccia con ogni altra nazione del mondo e dunque vive ogni aspetto geopolitico e sociale, così da guidare anche la vita cittadina di ogni donna e uomo della Nazione Templare. Possono aderire alla Nazione Templare e ottenere la nazionalità tutti coloro che, per motivi storici, culturali, ideologici o religiosi, si riconoscono negli ideali del popolo templare.

La Nazione Templare si prende cura dell’identità culturale, linguistica, ideologica e religiosa del popolo templare. Dato che la popolazione templare nel corso dei secoli è stata oggetto di reali tentativi di sterminio da parte di diversi Stati, oltre che di “damnatio memoriae”, è giusto definire il popolo dei Templari come una “minoranza sovranazionale” da proteggere. La stessa Carta Costituzionale difende con fermezza alcuni capisaldi della nazione, come per esempio l'art.4 “La religione ufficiale della Nazione Templare è la religione cristiana professata da Nostro Signore Gesù Cristo”; art.6 “La Nazione Templare si regge su principi democratici e rifiuta ogni tipo di totalitarismo”: art.8 “La Nazione Templare si basa sulla famiglia composta da padre, madre e figli come nucleo centrale per la crescita e la prosecuzione nel tempo del suo popolo e del genere umano”.

Trattandosi di una nazione è opportuno approfondire ogni aspetto dal sito istituzionale ufficiale (www.gov-nt.com), unico organo autorizzato a rilasciare informazioni in merito a leggi e dipartimenti di competenza. Sono disponibili tutti i contatti partendo dall'ufficio di Presidenza (dell'attuale Presidente Dott.Bonsi) fino a tutte le Ambasciate presenti in ogni zona del mondo.

Buona festa della Nazione Templare!