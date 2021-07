L'evento



"Gran Soirée des arts - Consonanze artistiche": stelle della lirica, della danza, della recitazione, della scultura in ricordo di tre grandi personaggi famosi in tutto il mondo

domenica, 18 luglio 2021, 18:37

Domenica 25 luglio, alle 21,30 presso il Gran Teatro all'aperto di Villa Bertelli situata in Mazzini, a Forte dei Marmi, si terrà la Gran soirée des Arts "Consonanze artistiche" organizzato dall'Associazione Kreion Versilia. Sarà un evento catalizzatore che, verrà dedicato al ricordo di grandi personaggi divenuti famosi in tutto il mondo: l'imprenditore Vando D'Angiolo ed il basso Luigi Roni cui quest'anno si aggiunge il nome dell'étoille della danza George Bodnarciuc recentemente scomparso improvvisamente.

Uomini, imprenditori, artisti che per molti sono stati cari amici ed entusiasmanti colleghi; tre persone che avevano in comune una sconfinata cultura, un'innata eleganza ed una perspicace lungimiranza; tre persone ricordate da tutti come figure di esempio e rettitudine; tre nomi che risuonano fortemente nei nostri ricordi e per i quali la musica, l'arte ed il bello erano il loro modus vivendi; ecco quindi che il miglior modo per ricordarli ci è sembrato proprio quello dell'intreccio di arti, vivendo insieme a loro una serata indimenticabile.

Stelle della lirica, della danza, della recitazione, della scultura daranno vita ad una serata caleidoscopica dove tutte queste forme di arte si intrecceranno avvolgendoci in un morbido abbraccio sotto il cielo stellato di Forte dei Marmi.

Il cast è composto da:

Amadi Lagha ,tenore, artista acclamato che ha calcato i più importanti palcoscenici di tutto il mondo; Alida Berti,soprano, protagonista in tutto il mondo grazie alla sua capacità di entrare in ogni personaggio che interpreta; Alessia Nadin, mezzosoprano, eccellente interprete dalla voce brunita e sensuale; Marco Filippo Romano, baritono, uomo di spettacolo brillante vocalità e carambolesco mattatore della scena; Ilaria Casai, soprano, giovane astro nascente della lirica; Roman Lyulkin, basso, grande voce e superbo attore; Maria Eichwald, prima ballerina di Stoccarda, partner di Roberto Bolle e amata in tutti i teatri del mondo; Roberto Barrali, pianista accompagnatore, dal suono avvolgente come se fosse un'orchestra; Igor Zapravdin, pianista e accompagnatore del balletto) figura stabile della Wiener Staatsoper; Valentina Ciardelli ,contrabbassista, concertista internazionale e docente della Trinity College London; Ioan Bodnarciuc ,clarinettista, giovane e promettente strumentista; Augusto Fornari, attore-Conduttore della serata, grande regista del Teatro d'opera e di prosa ed infine Maria Gamundi (Sculture sul palcoscenico) artista di rara sensibilità nel creare opere di grande fascino e stile.

Simone Tomei ci introdurrà nella magica serata che sarà impreziosita dal progetto scenico curato dall'Arch. Marco Francesconi.

Ingresso € 20,00 - Info e prenotazioni allo 0584 787251 (dalle 17 alle 23)

Associazione Kreion Versilia: 349 2340542 - 338 2641385

Email: kreionversilia@gmail.com - Facebook - Associazione Kreion Versilia

Con preghiera di Pubblicazione/ diffusione. Antonella Pera