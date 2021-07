L'evento



Il gran galà lirico 'Puccini e gli altri' per festeggiare Andrea Colombini

venerdì, 9 luglio 2021, 12:58

Un 15 luglio all'insegna della grande musica, con il Gran Galà Lirico "Puccini e gli altri": è il concerto che andrà in scena al "Tacabanda – Ristorante" di Marina di Torre del Lago (Viale Europa 33), per festeggiare il 53° compleanno di Andrea Colombini e per celebrare l'inizio della 28° stagione del "Puccini e la sua Lucca International Festival". La sede dell'evento – adesso definitiva – è stata cambiata in corsa per il grande afflusso di prenotazioni: la location consentirà di svolgere il concerto nel pieno rispetto della normativa anti Covid, grazie ai suoi ampi spazi.

Un grande concerto fronte mare, dunque, preso atto dell'impossibilità di organizzare un evento di proporzioni importanti – nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid – a Lucca. L'organizzazione si sposta per questa occasione a Marina di Torre del Lago, dove è atteso un pubblico molto numeroso, che si tradurrà in un indotto importante per il territorio.

Il concerto, diretto da Andrea Colombini, vedrà esibirsi Silvana Froli (soprano), Marco Mustaro (tenore), Alessandra Meozzi (soprano) e gli Ottoni di Toscana. L'evento, che comprende anche la consumazione, è aperto su invito.

Le prenotazioni sono aperte dallo scorso 1 luglio tramite la mail info@puccinielasualucca.com oppure via whatsapp al numero +39 351 0184356.

In programma ci sono arie tratte dalle opere più celebri del Maestro Giacomo Puccini e di molti altri grandi interpreti della musica che, da 18 anni a questa parte, viene proposta con successo dal Festival in città e anche ben oltre i confini nazionali.