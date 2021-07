Italia-Belgio domani sera in Tv al bar-caffè Dhea di Sabina

Altri articoli in L'evento

venerdì, 2 luglio 2021, 06:29

Un appuntamento unico, una esplosione di adrenalina, uno spettacolo per tutti gli appassionati di motori e di azione: appuntamento ogni sera fino all'11 luglio a partire dalle 21.30

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:41

Silvia Pacini e Samuele Cosentino festeggiano oggi i loro primi 25 anni di matrimonio. E ancora una volta, come allora, li troviamo al lavoro, a pochi giorni - il 3 luglio - dall'apertura di una nuova avventura gastronomica

lunedì, 28 giugno 2021, 18:43

Doppio appuntamento questa settimana allo Sky Stone & Songs con due firmacopie molto diversi tra loro per proposta musicale e pubblico che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid

lunedì, 28 giugno 2021, 17:56

Alberto Angela era oggi a Lucca per girare le nuove puntate di “Meraviglie - la Penisola dei tesori” la seguitissima trasmissione che, dopo una pausa forzata per gli effetti dell’emergenza sanitaria, ha ripreso la produzione per la prossima stagione televisiva di Rai Uno

sabato, 26 giugno 2021, 21:59

Mariella Bonacci presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia ad Altopascio, stappa la bottiglia “buona“ nell’atteso incontro conviviale con gli iscritti primo di una lunga serie di appuntamenti già programmati sul territorio

venerdì, 25 giugno 2021, 23:22

L'estate è appena iniziata e mentre a Budapest o a Copenaghen decine di migliaia di persone assistono senza distanziamento e mascherine alle partite degli Europei, vaccinate o 'tamponate', mentre a Wurzburg, in Baviera, una risorsa di colore uccide a colpi di coltello tre ignari passanti, da noi andiamo ancora in...