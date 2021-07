L'evento



La Versilia si risveglia con il ricordo di Riccardo Cioni

mercoledì, 14 luglio 2021, 17:10

di veronica dati

Riprendere a vivere, dopo un anno e mezzo difficile per tutti, dovrebbe essere ancora più semplice se lo si fa in memoria di qualcuno che non c'è più.

Mercoledì 28 luglio, presso il locale Maki Maki, a Viareggio, sul viale Europa n. 23, si terrà l'evento ''Ieri, oggi e domani – dagli anni '70 agli anni 3000'', organizzato da Andrea Colombini e Filippo Giambastiani, per far rivivere, tramite la musica dance, Riccardo Cioni.

Sarà una serata all'insegna di musica, cibo ed ottima compagnia, proprio per ripartire, o quanto meno provare a riprendere in mano la vita che ci è stata sottratta dal Covid-19.

I DJ presenti saranno tre, di cui uno ancora segreto e la cui identità verrà fuori solamente durante la serata, mentre gli altri due sono Fabio Lenzi e Stiv Tirella.

L'evento, aperto al pubblico, avrà, chiaramente, delle limitazioni per quanto riguardano gli ingressi e le adesioni che, al momento, sono già numerose; per questo motivo, chiunque volesse prendere parte al tributo, dedicato al più grande e famoso DJ italiano, Riccardo Cioni, può contattare, tramite Whatsapp, direttamente Filippo Giambastiani, al numero 3482518994 o il locale Maki Maki al numero 0584 383645.

''Il ricordo di Riccardo ce lo porteremo, per sempre, nel cuore – esordisce Giambastiani – questo evento sarà un vero e proprio ringraziamento a Cioni per le meravigliose serate che ci ha fatto trascorrere. La scelta di aver selezionato una data infrasettimanale non è stata casuale, anzi. Ci teniamo, nonostante la voglia di poter tornare a fare festa tutti insieme, a rispettare le norme imposte, a non creare sovraffollamenti ed a garantire, a tutti gli ospiti, amanti degli anni '80 e '90, una piacevole serata all'insegna di ciò che più amava Riccardo, la musica''.