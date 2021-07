L'evento



Motor Show X-treme, lo spettacolo dei motori a Lucca ogni sera fino all'11 luglio

venerdì, 2 luglio 2021, 06:29

Un appuntamento unico, una esplosione di adrenalina, uno spettacolo per tutti gli appassionati di motori e di azione: appuntamento ogni sera fino all'11 luglio a partire dalle 21.30 in piazzale Don Baroni a Lucca.

Dai bambini agli adulti sarà possibile ammirare gli eroi delle acrobazie in auto, veri e propri piloti unici e capaci di compiere incredibili manovre. Ma non solo. Spettacolo a tutto tondo con moto e auto. Inoltre, chiunque vorrà provare l'ebbrezza del brivido, potrà salire su un'auto, ovviamente guidata da uno dei maestri del tea m, e assistere in prim a persona a testacoda e manovre mozzafiato.

Spettacolo in tutta sicurezza.

Informazioni al: 334 2298703