Torna a Lucca lo storico gruppo dei Goblin di Claudio Simonetti

giovedì, 15 luglio 2021, 13:11

Dopo la serata da tutto esaurito del febbraio 2020, quando presentarono una proiezione per i 45 anni di Profondo Rosso a Ponte a Moriano con accompagnamento del film e poi un gran concerto, tornano a Lucca i Goblin del maestro Claudio Simonetti, una delle band italiane più famose nel mondo.

L'evento, che fa parte di un tour europeo che prende il via in questi giorni, avrà luogo sabato 7 AGOSTO 2021, al Calcetto sul Tetto - Roof Live Music (Via E. Mattei 525 Mugnano).

Il maestro e la sua straordinaria band (Claudio Simonetti tastiere, Bruno Previtali chitarre, Cecilia Nappo basso e Federico Maragoni batteria ) eseguiranno una scaletta di 2 ore proponendo i classici della discografia dei Goblin e i grandi successi delle colonne sonore dei film di Dario Argento come Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Tenebre e molti altri.

Ad aggiungere una notevole suggestione visiva a un concerto dalle intense atmosfere musicali che la band da sempre riesce a creare, saranno anche proiettate diverse scene dei film.

La data lucchese è una delle tappe del tour europeo che i Goblin inizieranno ad agosto e che terminerà a dicembre 2021.

L'ingresso è riservato ai soci Aics e prevede un contributo di € 15,00. E' possibile sottoscrivere la tessera al momento dell'ingresso, al costo di 5 € e avrà validità annuale. Informazioni e prenotazioni: etrurianlegion@live.it

https://www.goblinsimonetti.com/