L'evento



Torna il vernacolo de “I Vegliarini “al Real Collegio – Chiostro Santa Caterina

martedì, 13 luglio 2021, 14:11

Anche quest’anno torna al Real Collegio il nostro bel parlar lucchese con “I Vegliarini”, serata di letture, aneddoti e sorprese rigorosamente in vernacolo lucchese.

L’interessante e divertente spettacolo, vede sul palco tre personaggi ben noti agli estimatori del genere e pure a chi semplicemente ama farsi due risate: Bertuccelli Domenico (in arte Gavorchio), Giovanni Giangrandi (Gigi) e Marco Nicolosi, che si alterneranno in divertenti e a volte irriverenti letture in vernacolo, rievocando così la magia delle vecchie veglie di corte.

Vi aspettiamo dunque numerosi a questo evento lucchese, in una location lucchese doc.

“In un’epoca di mascherine, facciansi du’ risate genuine!!